Калитвинцев: встреча с «Торпедо» была крайне полезной для молодёжи «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев подвёл итоги контрольного матча с «Торпедо» из Кутаиси. Бело-голубые проиграли грузинской команде со счётом 0:1.
«Я бы назвал встречу с «Торпедо» очень познавательной и информативной битвой. Крайне полезной для нашей молодёжи, которая получила представление о скоростях на высоком уровне, о том, к чему надо стремиться. Это в детском футболе можно спокойно принять мяч, поднять голову, отдать передачу, а здесь тебе времени на размышление не дадут. К сожалению, футбола получилось мало. Мы договаривались об одном, но вышло другое — игроки почему-то старались проявить себя в основном в единоборствах, в борьбе», — цитирует Калитвинцева официальный сайт «Динамо».