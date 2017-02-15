«Монако» сделал предложение по покупке клуба «Серкль Брюгге»

«Серкль Брюгге», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Бельгии, может стать фарм-клубом «Монако».
Монегаски на своём официальном сайте сообщили, что сделали предложение о приобретении контрольного пакета акций «Серкль Брюгге».
Руководство бельгийского клуба изучит это предложение и примет решение до конца февраля.
«Этот проект должен позволить молодёжи из академии „Монако“ сделать ещё один шаг в своём прогрессе между резервной и первой командой. Первоочередной целью будет сделать всё возможное, чтобы выйти в высший бельгийский дивизион», – говорится в сообщении.