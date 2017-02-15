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«Монако» сделал предложение по покупке клуба «Серкль Брюгге»

15 февраля 2017, среда. 23:08. Футбол
«Серкль Брюгге», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Бельгии, может стать фарм-клубом «Монако».

Монегаски на своём официальном сайте сообщили, что сделали предложение о приобретении контрольного пакета акций «Серкль Брюгге».

Руководство бельгийского клуба изучит это предложение и примет решение до конца февраля.

«Этот проект должен позволить молодёжи из академии „Монако“ сделать ещё один шаг в своём прогрессе между резервной и первой командой. Первоочередной целью будет сделать всё возможное, чтобы выйти в высший бельгийский дивизион», – говорится в сообщении.
Источник: Официальный сайт «Монако» Сообщить об ошибке
Теги
Серкль Брюгге ФК Монако
Новости. Футбол
15 февраля 2017, среда
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