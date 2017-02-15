Красная карточка вратарю, который справил малую нужду во время матча, отменена

Клуб «Шеттлстоун» добился отмены красной карточки, которую голкипер Гарри Уайт получил 28 января за то, что справил малую нужду во время матча элитного дивизиона Суперлиги Западной Шотландии с клубом «Шоттс Бон Аккорд», сообщает The Evening Times.
В середине второго тайма Уайт подошёл к судье с просьбой отпустить его в туалет, на что арбитр ответил, что не будет прерывать матч. Тогда вратарь решил справить малую нужду прямо за воротами, за что получил прямую красную карточку. Несмотря на это, «Шеттлстоун» выиграл со счётом 1:0.
Клуб обжаловал данное решение арбитра и сегодня стало известно, что местная футбольная ассоциация заменила красную карточку на жёлтую.