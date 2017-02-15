Тилеманс: с «Зенитом» будет нелегко, но «Андерлехт» сделает всё возможное

Полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс поделился ожиданиями от матча c «Зенитом» (16 февраля) в 1/16 финала Лиги Европы.
«Я чувствую себя очень хорошо. Иногда бывает, что ты не обращаешь внимания на усталость, но я хорошо чувствую себя и показываю это в матчах.
Мы потеряли двух защитников, но думаю, что тренер сделает правильный выбор, и мы должны его уважать. У нас на скамейке игроки высокого качества. «Зенит» – отличная команда с индивидуально сильными футболистами. С ними не будет легко, но мы сделаем всё возможное», — цитирует Тилеманса DH.