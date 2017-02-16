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Марадона поговорил с игроками «Наполи» в раздевалке перед матчем с «Реалом»
16 февраля 2017, четверг. 00:07.
Футбол
Бывший нападающий сборной Аргентины и «Наполи»
Диего Марадона
приехал в Мадрид на стадион «Сантьяго Бернабеу» на матч итальянской команды с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Перед началом встречи Марадона поговорил с игроками «Наполи» в раздевалке, сообщает журналист Питер Коатес.
Фото можно посмотреть
здесь.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Наполи
ФК Реал Мадрид
Диего Марадона
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Новости. Футбол
16 февраля 2017, четверг
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