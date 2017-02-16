Гилерме: у меня есть цель — быть в сборной России на Кубке конфедераций и ЧМ

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме поделился мнением о Кубке конфедераций, который пройдёт в России. Гилерме, который в марте 2016 года дебютировал за сборную России, рассказал, что ставит перед собой цель попасть в заявку национальной команды на предстоящий этим летом Кубок конфедераций и ЧМ-2018.
«Это важный тест для сборной перед ЧМ-2018. У меня есть цель — быть в сборной России на этих турнирах. Весной мы должны показать хороший футбол и результаты, чтобы убедить тренеров сборной перед Кубком конфедераций. Другого пути нет», — приводит слова вратаря официальный сайт «Локомотива».