Фигу считает Гётце лучшим немецким футболистом

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу признался, что считает полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гётце лучшим немецким футболистом.
«Гётце является лучшим немецким футболистом. Он обладает невероятным талантом и способен делать с мячом что угодно. Лично для меня, это очень одарённый игрок. Он мне очень нравится», — цитирует Фигу Goal.
В текущем сезоне Гётце провёл 11 матчей в Бундеслиге и забил один гол. До этого 24-летний хавбек три года провёл в «Баварии», но не добился успеха в мюнхенской команде. Гётце стал автором гола, который принёс сборной Германии победу на ЧМ-2014.