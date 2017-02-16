«Реал» одержал волевую победу над «Наполи» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

«Реал» одержал волевую победу над «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и закончилась со счётом 3:1.
Уже на 8-й минуте Лоренцо Инсинье вывел гостей вперёд, точно пробив под правую штангу ворот мадридской команды после неудачного выбора позиции со стороны голкипера Кейлора Наваса. Через десять минут Карим Бензема забил головой после подачи от Даниэля Карвахаля и сравнял счёт.
В начале второй половины игры Тони Кроос вывел «Реал» вперёд, положив мяч в ближний угол ворот Пепе Рейны после передачи от Криштиану Роналду, а на 54-й минуте Карлос Касемиро невероятным по красоте ударом из-за пределов штрафной площади сделал счёт комфортным для «сливочных».
Ответная встреча между командами пройдёт в Неаполе 7 марта.