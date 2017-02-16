Роббен: в игре с «Арсеналом» «Бавария» получила много пространства между линиями

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал победу над «Арсеналом» (5:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Голландец открыл счёт в матче красивым ударом в девятку из-за пределов штрафной площади.
«Я, с одной стороны, удивлён результатом, а с другой — нет, потому что на протяжении последних семи с половиной лет видел, насколько мощной может быть наша команда.
В матче с «Арсеналом» мы получили много пространства между линиями, что позволяло нам часто находить Алькантару. Во втором тайме нам удались действительно красивые голы», — цитирует Роббена Deutsche Welle.