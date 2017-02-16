Касемиро: мой гол в ворота «Наполи» — это плод кропотливой работы на тренировках

Полузащитник «Реала» Карлос Касемиро прокомментировал свой гол в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1), а также поблагодарил болельщиков команды за поддержку.
«Мой гол — это плод кропотливой работы на тренировках. Я давно отрабатываю удары издали, поскольку обычно мне не дают бить с близкой дистанции. Нам сегодня очень хорошо помогали болельщики, которые сыграли важную роль в успехе. Знали, насколько сложно будет играть с «Наполи», но мы смотрелись хорошо. Впрочем, самая сложная часть противостояния ещё впереди. «Наполи» — мастеровитая и опасная команда», — приводит слова Касемиро AS.
Видео гола Касемиро можно посмотреть здесь.