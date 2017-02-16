Тьяго Алькантара: «Баварии» важно было забить четвёртый и пятый голы

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» (5:1). Испанец забил третий и четвёртый голы команды, а затем помог отличиться Томасу Мюллеру.
«Конечно же, мы рады. После первого тайма счёт был равный, и команда понимала, что должна забивать ещё, чтобы улучшить ситуацию перед ответной игрой в Лондоне. За третьим голом последовали четвёртый и пятый. Они очень важны перед ответной встречей», — приводит слова Алькантары пресс-служба УЕФА.