Зидан: шансы «Реала» и «Наполи» всё ещё равны, 3:1 — это не окончательный счёт

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1) и отметил нападающего команды Карим Бензема, который забил один из голов «сливочных».
«Начало выдалось неприятным, поскольку мы пропустили гол, который не вытекал из логики игры. Конечно, мы рассчитывали сыграть на ноль, но, к счастью, затем нам удалось забить трижды. Шансы команд по-прежнему равны. Впереди ответная игра, и нам будет тяжело. Да, 3:1 — результат хороший, но не окончательный.
Бензема продемонстрировал свой характер в решающие моменты матча. Карим мог забить ещё в этот вечер, и его часто критикуют за расточительность, но я доволен тем, что он постоянно создаёт остроту у чужих ворот и приносит команде большую помощь», — приводит слова Зидана Marca.