Венгер: последние 25 минут стали кошмаром для «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
«Это был странный матч. Мы хорошо играли в первом тайме и имели две хорошие возможности, чтобы забить перед самым перерывом. Но затем мы пропустили дважды на 53-й и 56-й минутах. Было тяжело пережить два гола подряд за такой короткий промежуток времени. Нужно проанализировать их. До этих двух голов мы довольно неплохо контролировали ход игры.
Последние 25 минут стали кошмаром для нас. Похоже, у нас не было никакого ответа на действия „Баварии“. Теперь нам предстоит справиться с этим результатом. Это очень плохой исход.», — приводит слова Венгера официальный сайт УЕФА.