Анчелотти: Венгер найдёт пути, чтобы выйти из этой сложной ситуации

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал крупную победу команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
«Мы провели хороший матч, удачно начали. „Арсенал“ смог сравнять счёт, в первом тайме у нас были проблемы. После перерыва всё шло как по маслу, мы нашли нужный баланс, порадовал настрой моих ребят.
„Арсенал“ всегда опасен, особенно в том, что касается контратак. После перерыва мы явно прибавили в «физике». И думаю, что именно благодаря этому наше преимущество было столь велико. Арсен Венгер — опытнейший специалист, но это футбол. Он найдёт пути, чтобы выйти из такой сложной ситуации. Это всего один матч, и нужно смотреть вперёд.
У нас было достаточно хороших матчей, и я не могу сказать, лучшая это наша игра или нет. Но это был не финал, и всегда нужно играть ответный матч», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.
Ответный матч между «Арсеналом» и «Баварией» состоится на стадионе «Эмирейтс» 7 марта.