Бензема: всегда радуюсь, когда показываю такой футбол

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу команды над «Наполи» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а также оценил свою игру. Француз отметился голом на 18-й минуте, сравняв счёт.
«Пропустив гол на первых минутах, мы не пали духом и смогли быстро отыграться. Наша команда продолжила натиск на чужие ворота и в итоге одержала победу. Мы добились неплохого преимущества перед ответной встречей, и расстраивает лишь пропущенный мяч. Впрочем, в Лиге чемпионов за любую ошибку приходится расплачиваться. Очень доволен своей игрой. С самого начала матча у меня была уверенность в своих силах, многое получалось. Всегда радуюсь, когда показываю такой футбол», — приводит слова Бензема L'Equipe со ссылкой на beIN Sports.