Рейна: на своём поле мы способны победить «Реал» со счётом 2:0

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна признал закономерность поражения своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3). Однако в ответной игре Рейна обещает футболистам «Королевского клуба» очень тяжёлое испытание.
«Результат причиняет нам боль, но он справедлив, поскольку соперник создал нам очень много проблем. Они заставили нас прижаться к своим воротам, вследствие чего мы чувствовали дискомфорт. Но на своём поле мы способны победить «Реал» со счётом 2:0, что и собираемся сделать. «Реал» был и остаётся фаворитом, но его ждут горячие болельщики на стадионе «Сан-Паоло», — цитирует Рейну Marca.
Ответная игра между «Наполи» и «Реалом» состоится 7 марта.