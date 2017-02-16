Хамес: хочу играть в «Реале» много лет

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес отметил, что смена клубной прописки не входит в его планы. Футболист сборной Колумбии сказал об этом после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», выигранного «Королевским клубом» со счётом 3:1.
«Я обо всём хорошо подумал. «Реал» — великий клуб, в котором мне всегда хотелось играть. У футболиста всегда бывают удачные и неудачные фазы, однако я хочу играть в «Реале» много лет. Игрок всегда хочет выходить на поле. Сейчас, когда у меня больше игровой практики, всё начинает меняться», — цитирует Родригеса Marca.
По ходу нынешнего сезона испанские СМИ неоднократно предрекали, что Родригес наверняка покинет испанский гранд по окончании сезона из-за нехватки игровой практики. «Реал» в Примере сыграл 20 матчей, а сам Хамес выходил на поле в 10 матчах, но в основном составе сыграл всего в 4 встречах. Отметился 1 голом и 3 результативными передачами.