Зидан объяснил, почему он заменил Серхио Рамоса во втором тайме матча с «Наполи»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объяснил, почему во втором тайме первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» решил заменить защитника Серхио Рамоса. «Королевский клуб» проигрывал со счётом 0:1, однако сумел трижды поразить ворота соперника и одержать победу.
«У Рамоса болела нога, так как он получил удар. Кроме того, у него была жёлтая карточка. По ходу игры он чувствовал себя всё лучше, однако мы не хотели рисковать. Ведь игра была очень интенсивной и проходила в высоком темпе», — приводит слова Зидана Marca.
Одновременно французский специалист отметил, что остался доволен игрой полузащитника Хамеса Ридригеса и нападающего Криштиану Роналду.
Ответный матч между этими командами состоится 7 марта на поле неаполитанцев.