Хаби Алонсо ещё не определился со своим будущим

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо отметил, что окончательно ещё не определился со своим будущим. Одновременно испанский футболист проанализировал игру команды в нынешнем сезоне.
«Я ещё не определился со своими планами. Не думаю об этом и не подвергаю себя стрессу. Не знаю, что произойдёт, в данный момент надо просто наслаждаться футболом. Что же касается игры «Баварии», то после того как Гвардиолу сменил Анчелотти, слишком больших изменений не произошло», — приводит слова Алонсо Cadena Ser.
Ранее СМИ информировали, что 35-летний Алонсо сообщил руководству немецкого гранда о желании повесить бутсы на гвоздь. Действующий контракт Алонсо с «Баварией» рассчитан до лета 2017 года.