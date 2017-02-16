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Серхио Рамос: не буду отрицать, что поражение «Барселоны» порадовало меня

16 февраля 2017, четверг. 08:01. Футбол
Футболисты мадридского «Реала» и «Барселоны» никогда не скрывали, что их радуют поражения своих самых принципиальных соперников. Исключением из правил не стал и защитник «Королевского клуба» Серхио Рамос, прокомментировавший провальный проигрыш каталонской команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Играя на выезде, подопечные Луиса Энрике были разгромлены со счётом 0:4.

«Поражение «Барселоны» меня не удивило. В Лиге чемпионов проходится расплачиваться любой команде, если она играет слабо. А «ПСЖ» сыграл достойно, осуществлял сильный прессинг. Не буду отрицать, что поражение «Барселоны» порадовало меня. Конечно, я не хочу видеть страдания друзей, но очевидно, что победы «Барселоны» мне не нравятся», — цитирует Рамоса AS.

Ответная игра между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ ФК Барселона ФК Реал Мадрид Серхио Рамос
Новости. Футбол
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