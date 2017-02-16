Румменигге: Анчелотти напоминает мне Хитцфельда

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге проанализировал профессиональные и человеческие качества главного тренера команды Карло Анчелотти. Румменигге отметил, что итальянский специалист напоминает ему бывшего наставника немецкого гранда Оттмара Хитцфельда.
«Анчелотти на публике такой же, как в своём окружении. Здесь нет никакой наигранности. Карло — очень спокойный и уравновешенный человек. В таком клубе, как «Бавария», это важно. Здесь Анчелотти напоминает мне Хитцфельда. С Оттмаром у нас также было приятное и успешное время», — приводит слова Румменигге tz.