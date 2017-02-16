Селюк: Джафар готов к новому вызову

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы 18-летнего нападающего из Буркина-Фасо Джафара, прокомментировал переход своего клиента в «Балтику».
«Начнём с того, что Игорь Черевченко является хорошим тренером. Если тренер такого калибра пошёл в „Балтику“, это говорит о том, что клуб реально хочет возродиться. Безусловно, в топовых клубах показать себя легче, чем в клубах, находящихся на дне турнирной таблицы, но это вызов, к которому Джафар готов. Вы спросите, в чём мой интерес? В том, что российские клубы смогут следить за этим молодым талантливым парнем, которому только месяц назад исполнилось 18 лет. А завистников прошу проходить мимо.
Очень важно, что калининградская областная администрация взялась за возрождение футбола в этом регионе. Это первые шаги. Возможно, со временем „Балтика“ станет уверенно выступать в Премьер-Лиге. Желаю клубу в этом сезоне остаться в ФНЛ, а уже в следующем решать более высокие задачи.
Сегодня начинается сбор „Балтики“ на Кипре. Джафар же в последнее время тренировался с клубом „Аполлон“ из Лимасола, претендующим на чемпионство в чемпионате Кипра. После первой же тренировки со второй командой „Аполлона“ тренер сказал, что ему здесь делать нечего, так как его уровень гораздо выше. И Джафар перешёл в первую команду „Аполлона“, даже несмотря на то что это период, когда „Аполлон“ проводит игры каждые три дня. Тренер первой команды остался доволен Джафаром. И они тоже будут следить за ним», — сказал Селюк.