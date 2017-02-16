Маттеус: меня удивляет, почему Озил не аплодировал Роббену, когда тот забивал

Бывший футболист миланского «Интера» и «Баварии» Лотар Маттеус проанализировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенцами и лондонским «Арсеналом». Маттеус, в частности, коснулся первого гола «Баварии», который отличным ударом забил полузащитник Арьен Роббен из-за пределов штрафной площадки «канониров».
«Когда Роббен с правого фланга продвигался влево метра на три, Озил мог помешать ему, зацепившись за ногу. Месут вполне мог помешать Роббену забить, а он просто смотрел на происходящее. Меня удивляет, почему Озил не аплодировал Роббену, когда тот забивал», — приводит слова Маттеуса интернет-издание Sport1.
Сама игра закончилась разгромным поражением «Арсенала» со счётом 1:5. Ответная встреча состоится 7 марта на поле английского гранда.