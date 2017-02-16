Ф. Погба: после игры обменяемся с Полем футболками, и пусть победит лучший

Защитник «Сент-Этьена» Флорентин Погба в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от противостояния с братом Полем Погба, который выступает за манкунианцев.
«Я не боюсь этого матча, просто хочется сыграть на этом легендарном стадионе. Мы с Полем после жеребьёвки немного пошутили, а затем сосредоточились на работе и ждали матч. Это будет момент, который наполнен счастьем. После игры мы обменяемся футболками, и пусть победит лучший.
Наша мама будет присутствовать на обоих матчах. Для неё будет настоящим удовольствием посмотреть на то, как играют её сыновья», — цитирует Погба пресс-служба «Сент-Этьена».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Сент-Этьен». Начало – 23:05 мск.