С. Рамос: Касемиро заслуживает такого гола, он всегда выполняет черновую работу

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос адресовал слова похвалы полузащитнику Карлосу Касемиро. Последний стал автором отличного гола ударом из-за пределов штрафной площадки «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами. Сама игра закончилась победой «сливочных» со счётом 3:1.
«Касемиро заслуживает такого гола, поскольку он всегда выполняет черновую работу и его замечают меньше остальных. Он был достоин этого гола и признания болельщиков. Касемиро нам очень полезен в том, чтобы добиваться сбалансированной игры. И если при этом он ещё и забивает, то тем лучше», — цитирует Рамоса AS.
Ответная игра между «Наполи» и «Реалом» состоится 7 марта на поле неаполитанцев.