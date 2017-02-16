Вице-президент РФС Анохин: нам надо сокращать количество профессиональных клубов

Вице-президент РФС, президент Московской федерации футбола, председатель комитета массового футбола Сергей Анохин прокомментировал сообщение о возможном полном закрытии детской футбольной школы во Владивостоке.
«В профессиональные клубы должны в первую очередь вкладываться коммерсанты. Государственное финансирование нужно по максимуму выводить из профессионального спорта и футбола. Хотя на данный момент наша страна, клубы к этому не готовы. Для детско-спортивных школ чётко можно найти государственные средства, или из местного бюджета для той же школы «Луч-Энергии» во Владивостоке.
Готовится к подписанию программа о введении в школы футбола. И Владивосток рассматривался как один из шести регионов, где будет реализовываться эта программа. Мы в этом городе можем найти мальчишек, которые в будущем пополнят сборную России. Займусь вопросом по проблемам детской школы «Луча». Буду лично докладывать Мутко.
Вывод государственных средств из профессионального футбола России не грозит тем, что у нас останется максимум 16 профессиональных команд. Но нам надо сокращать количество профессиональных клубов, улучшать работу лиг», — цитирует Анохина «Спорт FM».