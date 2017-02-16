Бывший наставник «Бордо» Саньоль может возглавить сборную Ганы

Экс-наставник «Бордо» и молодёжной сборной Франции Вилли Саньоль может стать главным тренером сборной Ганы. Об этом сообщает L’Equipe. Переговоры уже начались и находятся в продвинутой стадии.
Сборная Ганы осталась без тренера после поражения в полуфинале Кубка Африки от Камеруна (0:2). Тогда в отставку подал израильский специалист Авраам Грант.
Сообщается, что Саньоль, который с марта прошлого года находится без работы, уже побывал в Гане и посетил одну из футбольных академий страны. Ожидается, что 39-летний специалист подпишет контракт на два года.