Хуммельс — самый привлекательный игрок Бундеслиги согласно опросу

Немецкое интернет-издание Mafo провело опрос среди любителей футбола, чтобы выяснить их мнение относительно самого привлекательного футболиста Бундеслиги. Согласно результатам опроса самым привлекательным оказался защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Матс Хуммельс. В пользу Хуммельса проголосовали 38,8% респондентов. Он опередил своего партнёра по «Баварии» Мануэля Нойера (20,2%) и полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гётце (14,6%).
Самым привлекательным иностранцем Бундеслиги оказался защитник «Баварии» Хави Мартинес, за которого проголосовали 11,1% болельщиков.