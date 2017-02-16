Задай вопрос Йенсу Леманну!

Очередным гостем редакции «Чемпионата» в ближайшие дни станет знаменитый вратарь лондонского «Арсенала», «Боруссии» и сборной Германии Йенс Леманн. Голкипер является двукратным обладателем Кубка УЕФА (1997, 2002), чемпионом Германии (2002), чемпионом Англии (2004), обладателем Кубка (2005) и Суперкубка Англии (2004). В составе сборной Германии Леманн становился серебряным призёром чемпионата мира (2002) и Европы (2008), бронзовым медалистом Кубка конфедераций (2005) и чемпионата мира (2006). Немец дважды признавался лучшим вратарём Европы по версии УЕФА (1996, 2006).
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Леманн сыграет в составе сборной Германии на международном футбольном турнире «Кубок Легенд», который пройдёт в ДС «Мегаспорт» 18 и 19 февраля.
Официальный сайт турнира – www.legends.ru
Купить билет вы можете на нашем сайте.