«Урал»: Скрипченко выполнил все решения РФС, клуб к нему претензий не имеет

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко выполнил все решения палаты по разрешению споров РФС перед «Уралом», в котором он ранее работал, и екатеринбургская команда претензий к нему не имеет. Об этом сообщил пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских.
«Скрипченко в полном объёме выполнил все решения палаты по разрешению споров. «Урал» к Вадиму Викторовичу больше претензий не имеет», — сказал Медведевских в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб требует от Скрипченко 4,5 млн рублей за расторжение контракта перед уходом в «Крылья Советов».