Хёведес: 17-летний игрок не должен получать € 2 млн в год, такие суммы – утопия

Защитник «Шальке-04» Бенедикт Хёведес считает, что европейские клубы часто поступают неправильно с молодыми талантливыми футболистами. Хёведес, в частности, имеет в виду зарплату таких многообещающих игроков.
«Наибольшей проблемой является то, что молодых игроков начинают баловать. 17-летний игрок не должен получать зарплату в размере € 2 млн в год. Такие суммы – просто утопия для этого возраста. Молодым футболистам нелегко справляться с такой ситуацией», — приводит слова Хёведеса Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Одновременно Хёведес отметил, что жизнь профессионального футболиста не так легка и приятна, как часто представляют себе люди.