Скауты «Милана», «Манчестер Сити» и «МЮ» посетят матч «Андерлехт» — «Зенит»

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом» посетит целая группа скаутов. Как сообщает Voetbalnieuws, среди них будут представители «Кристал Пэлас», „Фулхэма“, „Тоттенхэм Хотспур“, „Лестер Сити“, „Манчестер Сити“, „Манчестер Юнайтед“, „Астон Виллы“, „Брайтона“, „Севильи“, „Вольфсбурга“ и „Милана“.
Отмечается, что на стадионе „Констант ван ден Сток“, который вмещает 28 063 зрителя, аншлага не ожидается, а на игре будет присутствовать около тысячи болельщиков „Зенита“.
Матч состоится сегодня, 16 февраля, начало — в 23:05 мск.