Киоун: Венгеру надо думать о будущем, «Арсенал» унизительно проиграл «Баварии»

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун после выездного поражения «канониров» от «Баварии» (1:5) в 1/8 финала Лиги чемпионов раскритиковал работу главного тренера лондонского клуба Арсена Венгера.
«Венгеру надо серьёзно задуматься о будущем, нельзя так унизительно проигрывать. Мне его жаль. „Бавария“ полностью переиграла «Арсенал». Заметно, что Венгеру самому трудно смотреть на игру своей команды.
Он проработал в клубе 20 лет и был хорош. Но сейчас команда упала очень низко, и мне кажется, что после завершения сезона в „Арсенале“ будут изменения. Решит сам Венгер, как я думаю. После такой игры принять решение стало очевидным», – сказал Киоун в эфире BT Sport.