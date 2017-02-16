Шевченко: возглавить «Милан»? Сейчас я сосредоточен на работе со сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выступление «Милана» в текущем сезоне, а также ответил на вопрос о том, мог бы он в перспективе возглавить россонери.
«Сейчас я сосредоточен на работе со сборной Украины. В будущем посмотрим. Конечно, «Милан» навсегда останется в моём сердце.
«Милан» мощно начал сезон, поэтому спад был неизбежен. Монтелла? Он был великим нападающим, а теперь он великий тренер и человек. Монтелла делает свою работу исключительно. Он сформировал единый коллектив с хорошим стилем игры. С ним «Милан» вернулся на высокий уровень», — цитирует Шевченко Corriere dello Sport.
Андрей Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год и с 2008 по 2009 год, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.