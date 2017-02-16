Реднапп: если Погба стоит £ 90 млн, то Алли — £ 100 млн

Известный английский специалист Гарри Реднапп, ранее работавший главным тренером «Тоттенхэм Хотспур», похвалил полузащитника «шпор» Деле Алли, который признан лучшим футболистом английской Премьер-Лиги по итогам января.
«Я думаю, что он сейчас он стоит £ 100 млн. Если Погба стоит £ 90 млн, то он ещё больше. Ему всего 20 лет! Он фантастический игрок», — цитирует Реднаппа The Telegraph.
Также Реднапп вспомнил матч «Милтон-Кинс Донс», за который Алли ранее выступал, с «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги. Встреча 2014 года, в которой Алли принимал участие, завершилась победой «Милтон-Кинс Донс» со счётом 4:0.
«Разве он не играл против „Манчестер Юнайтед“, когда они разбили их в тот день? Вы не задаётесь вопросом, как они не взяли его совсем молодым из „Милтон-Кинс Донс“ за £ 5 млн?» — отметил специалист.