Новый контракт «Локомотива» с Касаевым рассчитан до 2019 года

Контракт полузащитника Алана Касаева с «Локомотивом» рассчитан до 2019 года, а не до лета нынешнего года, как указано на авторитетном портале Transfermarkt. 30-летний футболист, договор которого с «железнодорожниками» заканчивался будущим летом, заранее подписал с клубом долгосрочное соглашение.
«Как известно, любой футболист за полгода до окончания срока действия контракта получает право вести переговоры о дальнейшем продолжении карьеры с другими командами. Касаев продлил свой контракт с «Локомотивом» около года назад, но пролонгацию соглашения ни игрок, ни клуб не афишировали. Новый контракт Алана с «железнодорожниками» рассчитан до 2019 года. Футболистом в клубе все довольны, при этом смена главного тренера никак не повлияла на позиции Касаева в команде — он на хорошем счету у Юрия Сёмина», — цитируют «Известия» источник, знакомый с ситуацией.
«У Касаева действительно заключено новое долгосрочное соглашение с московским «Локомотивом», подписано оно было ещё год назад», — сообщил официальный представитель хавбека Алан Агузаров.