Андреев: после ухода Халка «Зенит» вырывает победы у соперников из глотки

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев поделился ожиданиями от выступления российских клубов в плей-офф Лиги Европы.
«Многие сходятся во мнении, что дальше всех по турниру пройдёт «Зенит». Я бы не стал так говорить. После ухода Халка петербуржцы перестали выигрывать солидно, а стали вырывать победы у соперников из глотки. Вспомните матч с «Ростовом», когда к 10-й минуте «Зенит» проигрывал 0:2. Команда Луческу пока не впечатляет.
Получил приглашение от приятеля посетить матч «Ростов» – «Спарта», поэтому сегодня иду на стадион. Если сегодня «Ростов» выиграет хотя бы 1:0 – это будет успех. Минимальной победы может хватить для прохода в следующую стадию. Мы можем сколько угодно рассуждать о том, насколько далеко пройдут наши клубы, а попадётся «Манчестер Юнайтед» — и здравствуйте, как говорится. Поэтому будем просто смотреть и болеть», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.