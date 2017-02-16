Гюндоган: Тухель – отличный тренер, дискуссии о нём совершенно непонятны

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Илкай Гюндоган, защищающий ныне цвета «Манчестер Сити», выступил в защиту главного тренера немецкой команды Томаса Тухеля. Последний подвергался критике за игру и результаты команды, но Гюндоган считает её необоснованной.
«Я знаю, на что он способен. Тухель – действительно отличный тренер, дискуссии о нём совершенно непонятны», — приводит слова Гюндогана Eurosport.
По итогам 20 туров чемпионата Германии «Боруссия» заработала 34 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице. В 1/8 финала Лиги чемпионов команда в первой игре на выезде проиграла лиссабонской «Бенфике» со счётом 0:1.