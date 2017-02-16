Маркин: фильм ВВС о российских болельщиках — попытка дискредитации ЧМ-2018

Фильм телекомпании BBC о российских болельщиках является вымыслом и очередной попыткой дискредитации чемпионата мира 2018 года. Об этом сказал председатель комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.
Ранее британские СМИ опубликовали анонс фильма о российских болельщиках, где утверждается, что российские футбольные болельщики собираются отомстить англичанам за беспорядки на Евро-2016 в Марселе.
«Анонс фильма о российских болельщиках, которые якобы хотят отомстить англичанам за чемпионат Европы, является очередным нагнетанием темы, которую используют английские СМИ после того, как их страна проиграла России право проведения ЧМ-2018. Это очередная попытка дискредитации будущего чемпионата мира и России в целом. Я не видел анонсируемый фильм, но мы все уже давно знакомы с творчеством Би-би-си, которым они в последние годы „радуют“ своих зрителей. Это, несомненно, очередной художественный вымысел с возможным использованием неких провокаторов, а может и просто актёров.
Мы призываем всех болельщиков посетить нашу страну во время чемпионата мира, ничего подобного, о чём говорят английские СМИ, у нас в стране не будет. Вас будут ждать отлично организованный чемпионат, в том числе по уровню безопасности. Бояться чего-то или кого-то на основе страшилок — это всё равно что верить в старую пугалку о медведях, бродящих по русским городам и Красной площади", — цитирует Маркина ТАСС.