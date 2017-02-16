«Оренбург» сыграл вничью с «Сабуртало», пропустив на последних минутах

«Оренбург» в рамках подготовки ко второй части сезона в РФПЛ провёл товарищеский матч, который проходил в Турции. Соперником российского клуба был грузинский «Сабуртало».
На перерыв «Оренбург» ушёл, ведя в счёте. Спустя полчаса игры отличился Анзор Саная. Удержать минимальное преимущество подопечные Роберта Евдокимова не смогли. На 95-й минуте Маргвелашвили ударом головы послал мяч в сетку ворот «Оренбурга» — 1:1.
Сегодня представитель российской Премьер-Лиги проведёт ещё один матч. Соперником станет казахстанский «Тобол».
Оренбург — Сабуртало 1:1 (1:0)
Голы: Саная, 33 (1:0); Маргвелашвили, 90+5 (1:1).