Кан: такое впечатление, что игроки «Арсенала» не воспринимают Венгера всерьёз

Бывший голкипер мюнхенской «Баварии» Оливер Кан подверг резкой критике лондонский «Арсенал» после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами. Играя на выезде, подопечные Арсена Венгера потерпели разгромное поражение со счётом 1:5.
«Я ещё никогда не видел, чтобы команда играла настолько слабо. Они действовали катастрофически плохо без мяча. Игроки «Арсенала» были очень пассивны, и это особенно касается Озила. Такое впечатление, что игроки «Арсенала» больше не воспринимают Венгера всерьёз», — приводит слова Кана Metro.
Ответная игра между «канонирами» и немецким грандом состоится 7 марта.