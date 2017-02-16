Карпин: постараюсь привнести новые стандарты работы с футбольной аналитикой

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал назначение на должность главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ».
«Я очень рад этому назначению. Уверен, что смогу сохранить всё лучшее, что команда «Матч ТВ» наработала в сфере футбольных телетрансляций, и постараюсь привнести новые стандарты работы с футбольной аналитикой, чтобы зритель оставался всегда с нами и интерес к спортивному телесмотрению только усиливался. Обещаю всё самое интересное и важное, что знаю о футболе и как игрок, и как тренер, донести до коллег, раскрыть молодым сотрудникам профессиональные секреты мастерства и высоко держать планку лидера спортивных трансляций, которым является «Матч ТВ», — сказал Карпин.
В круг профессиональных обязанностей главного редактора футбольных трансляций входит назначение комментаторов на матчи, контроль за их работой на футбольных трансляциях, работа с редакторами и участие в качестве эксперта в студийных обвязках главных матчей РФПЛ.