«Амкар» — «Уралу»: в ФНЛ можно играть в манеже, но, может, потерпите до осени?

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2016
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации
Кубок Дэвиса
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Пляжный волейбол
Кубок России
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Видео
Фэнтези футбол
Билеты на спорт
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Футбольные трансферы
Допинг
Спортбары
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
15:12
Испанец Риера сообщил, что не сможет быть заявлен за «Томь»
14:42
Карпин: постараюсь привнести новые стандарты работы с футбольной аналитикой
13:48
Чемпионат мира 2026 года может пройти в 3-4 странах
13:42
Карпин назначен главным редактором дирекции футбольных трансляций «Матч ТВ»
12:15
Деменко: мы можем увидеть матч «Краснодар» — «Зенит» в финале Лиги Европы
06:28
Лидеры «Барселоны» провели встречу и не согласны с решениями Луиса Энрике
22:03
Луческу подтвердил, что «Зенит» ведёт переговоры с Тимощуком
16:13
Комитет по этике РФС рекомендовал Слуцкому публично извиниться перед арбитрами
00:36
«Бавария» разгромила «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
21:55
Гол Чалова пяткой на 90-й минуте принёс ЦСКА волевую победу над «Картахеной»
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
«Амкар» — «Уралу»: в ФНЛ можно играть в манеже, но, может, потерпите до осени?
16 февраля 2017, четверг. 14:50.
Футбол
«Амкар» в социальной сети опубликовал ответ в адрес «Урала», ранее
разместившего сообщение
в «Твиттере», в котором отреагировал на нежелание пермского клуба сыграть в манеже.
«Урал» сейчас играет в Кубке ФНЛ, а в этой лиге разрешено играть в манежах. Но, может, всё же как-то потерпите до осени?" — написано в «твиттере» «Амкара».
Матч 18-го тура Премьер-Лиги между «Уралом» и «Амкаром» состоится 5 марта в Екатеринбурге.
Источник:
Официальный твиттер-аккаунт ФК "Амкар"
Сообщить об ошибке
Теги
Амкар
ФК Урал
Комментарии:
Правила
Новости. Футбол
16 февраля 2017, четверг
15:12
Испанец Риера сообщил, что не сможет быть заявлен за «Томь»
15:02
А. Глеб: Скрипченко хочет, чтобы я помогал Корниленко и был нацелен на атаку
14:50
«Амкар» — «Уралу»: в ФНЛ можно играть в манеже, но, может, потерпите до осени?
14:47
Канделаки рассказала, на какие изменения рассчитывает с назначением Карпина
14:42
Карпин: постараюсь привнести новые стандарты работы с футбольной аналитикой
14:29
Гамула: «Ростов» не ищет лёгких путей, чем трудней, тем почётней
14:22
Кан: такое впечатление, что игроки «Арсенала» не воспринимают Венгера всерьёз
14:16
«Оренбург» сыграл вничью с «Сабуртало», пропустив на последних минутах
14:15
«Ростов» — «Спарта»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:00
14:12
Жулиано: матч между «Зенитом» и «Андерлехтом» должен получиться результативным
14:06
Инфантино уверен, что на чемпионате мира — 2018 не будет проблем с болельщиками
13:56
Моуринью предпочёл матч чемпионата Франции в записи игре «ПСЖ» — «Барселона»
13:48
Чемпионат мира 2026 года может пройти в 3-4 странах
13:42
Карпин назначен главным редактором дирекции футбольных трансляций «Матч ТВ»
13:42
Маркин: фильм ВВС о российских болельщиках — попытка дискредитации ЧМ-2018
13:39
Мяч, забитый хавбеком «Абердина» Кристи, претендует на гол сезона в Шотландии
13:28
«Урал» в социальной сети ответил «Амкару» на нежелание играть в манеже
13:26
Гюндоган: Тухель – отличный тренер, дискуссии о нём совершенно непонятны
13:24
Андреев: после ухода Халка «Зенит» вырывает победы у соперников из глотки
13:23
Нигматуллин: шансы «Краснодара» против «Фенербахче» — 45 на 55
13:19
Дзагоев: «Картахена» — типичные испанцы. Много кричат, много падают
13:14
Новый контракт «Локомотива» с Касаевым рассчитан до 2019 года
13:12
Булыкин: учитывая, сколько потратил «Зенит», ему в любом турнире надо побеждать
13:07
С. Рамос считает, что «Барселона» не потеряла шансы на выход в четвертьфинал ЛЧ
13:04
Реднапп: если Погба стоит £ 90 млн, то Алли — £ 100 млн
12:47
Хави не считает серьёзной проблемой разгромное поражение «Барселоны» от «ПСЖ»
12:44
Шевченко: возглавить «Милан»? Сейчас я сосредоточен на работе со сборной Украины
12:42
Шустер: Бензема – роскошный нападающий для Роналду и партнёров по команде
12:36
Хунтелар: хочу доказать, что я – лучший нападающий «Шальке-04»
12:35
«Арсенал» стал четвёртым клубом, который пропустил в ЛЧ 200 и более голов
12:35
Киоун: Венгеру надо думать о будущем, «Арсенал» унизительно проиграл «Баварии»
12:29
Британские учёные: футбол может привести к мозговым нарушениям
12:15
Деменко: мы можем увидеть матч «Краснодар» — «Зенит» в финале Лиги Европы
12:11
Лапорта раскритиковал Бартомеу за молчание после поражения, напомнив о Месси
12:09
Скауты «Милана», «Манчестер Сити» и «МЮ» посетят матч «Андерлехт» — «Зенит»
12:06
Флоренци может вновь потребоваться операция на колене
11:55
Хёведес: 17-летний игрок не должен получать € 2 млн в год, такие суммы – утопия
11:42
«Урал»: Скрипченко выполнил все решения РФС, клуб к нему претензий не имеет
11:40
Задай вопрос Йенсу Леманну!
11:39
Билич провёл юного фаната на базу «Вест Хэма», чтобы он встретился с Кэрроллом
11:32
Мертенс: не думаю, что «Наполи» сыграл плохо против «Реала»
11:29
Хуммельс — самый привлекательный игрок Бундеслиги согласно опросу
11:25
Роналду вышел на первое место по количеству голевых передач в Лиге чемпионов
11:22
Лам повторил достижение Кана по количеству сыгранных матчей в ЛЧ за «Баварию»
11:13
Бывший наставник «Бордо» Саньоль может возглавить сборную Ганы
Все новости
RSS
От какой из наших команд вы ждёте наибольшего результата в Лиге Европы?
"Зенит"
"Краснодар"
"Ростов"
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+