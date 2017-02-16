Кураньи: поиграть в «Крыльях Советов» привлекательно, посмотрим, что произойдёт

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи во время пресс-конференции международного турнира «Кубок легенд» имени Константина Ерёменко поделился эмоциями от предстоящего соревнования. На турнире Кураньи войдёт в состав команды сборной Германии.
«Мне очень приятно участвовать в этом турнире. Мне так приятно быть среди футбольных легенд. Для меня это возможность встретиться с моими коллегами, великими футболистами. Мне много рассказывали об этом турнире, он прекрасно организован. Я особенно рад встретиться с Москвой, это город, в котором я играл пять лет, я рад вернуться сюда.
Вернуться в Россию и поиграть, например, в «Крыльях Советов»? Для меня звучит привлекательно поиграть в «Крыльях Советов», но пока я хочу поиграть в турнире «Кубок легенд». Пока я хочу посмотреть, как буду выглядеть на турнире, хочу поиграть за немецкую команду. После турнира посмотрим, что произойдёт. Сейчас у меня такой возраст, что могу выступать как за команду любителей, так и за профессиональные клубы.
Один мой друг представил меня руководству «Бреста», и у меня появилась возможность тренироваться неделю в «Бресте». Не думаю, что после «Кубка легенд» я вернусь туда, наверное, поеду обратно в Германию», — передаёт слова Кураньи корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.