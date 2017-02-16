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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Куриев: перед Кубком конфедераций хотим провести турнир «Битва континентов»

16 февраля 2017, четверг. 15:54. Футбол
Генеральный менеджер турнира «Кубок легенд» имени Константина Ерёменко Тамерлан Куриев во время официальной пресс-конференции рассказал, как будет проходить турнир.

«Как и всегда, «Кубок легенд» станет настоящим праздником для всех поклонников футбола. Хочу напомнить, что «Кубок легенд» носит имя нашего прославленного и легендарного футболиста Константина Ерёменко.

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Перед Кубком конфедераций мы хотим провести турнир ветеранов, в котором будет 8 команд, он будет носить название «Битва континентов», — передаёт слова Куриева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Также Тамерлан Куриев пошутил насчёт допинг-пробы, которую будут брать у участников турнира: «Что касается допинга, то допинг-пробу будем брать в пятницу вечером в ночном клубе „Бессоница“, это наш традиционный партнёр».

Планируется, что в «Битве континентов» примут участие сборные России, Португалии, Германии, сборная Европы, сборные Бразилии, Чили, Аргентины и сборная Южной Америки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Кубок конфедераций Кубок Легенд
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16 февраля 2017, четверг
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