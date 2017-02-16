Аленичев пошутил, что Тихонов и Титов могли бы встать в ворота на Кубке Легенд

Бывший тренер «Спартака»» Димитрий Аленичев во время пресс-конференции девятого международного турнира «Кубок Легенд» имени Константина Ерёменко пошутил, что Андрей Тихонов и Егор Титов могли бы встать в ворота сборной России. На турнире Аленичев будет капитаном национальной команды.
«Я готов к турниру. Каждую неделю занимаюсь по шесть раз, не только на футбольном поле, люблю и большой теннис. Чередую эти занятия – три раза футбол, три теннис. Для меня Кубок Легенд — очень важное событие, мне приятно снова встретиться на поле со звёздами мирового футбола.
В команде сборной России один вратарь – Александр Филимонов, но нам этого хватит. Был бы Тихонов – он бы смог встать в ворота. А так, если что – поставим Титова», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.