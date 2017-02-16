Аленичев: «Спартак» занимает заслуженное первое место, показывает хороший футбол

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал лидерство красно-белых по итогам 17 туров в Премьер-Лиге.
«Спартак» занимает заслуженное первое место, мне нравится результат. Команда показывает хороший футбол. Когда я говорил, что не всё в порядке, я имел в виду качество игры. Команда сейчас будет два месяца на сборах, мы увидим это в официальных играх, а не в товарищеских. Уже 5 марта мы увидим, что нарабатывала команда вместе с главным тренером.
Что касается возвращения Александра Самедова, я бы с ним с большим удовольствием поработал. Мы с ним играли, я его хорошо знаю, но когда я работал в «Спартаке», такой возможности не было. Это очень сильный футболист и настоящее усиление для «Спартака». Он пришёл не доигрывать, а показывать свой максимальный уровень и решать поставленные перед командой задачи.
Что касается Карреры и его «предсезонки», то он уже проводил сборы в качестве второго тренера. У него есть свои мысли и идеи. Получится или не получится — мы уже увидим во второй части сезона», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
5 марта «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» в рамках 18-го тура РФПЛ.