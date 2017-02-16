Широков сыграет за сборную России на Кубке Легенд

Заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Европы—2008, трёхкратный чемпион России Роман Широков сыграет в составе национальной сборной на международном футбольном турнире «Кубок Легенд имени Константина Ерёменко». Об этом говорится на официальном сайте турнира.
Его партнёрами по команде станут Евгений Алдонин, Дмитрий Аленичев, Константин Головской, Константин Зырянов, Олег Корнаухов, Алексей Смертин, Егор Титов, Александр Филимонов и Дмитрий Хлестов. За тактическую установку сборной России на этом турнире будет отвечать Валерий Гладилин.
На групповом этапе 18 февраля сборная России встретится с командами Нидерландов и звёзд футбола. В этот же день пройдут матчи соседней группы «Б», куда попали Германия, Португалия и Италия.
Во второй день, в плей-офф, лучшие команды двух групп разыграют главный приз, а остальные продолжат вести соперничество за призовые места.