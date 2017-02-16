«Манчестер Юнайтед» — «Сент-Этьен»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:05

16 февраля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Сент-Этьеном». Встреча начнётся в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Сент-Этьен».
Встречу 16.02.2017 рассудит чешская бригада арбитров во главе с рефери Павлом Краловцем.
Ранее друг с другом команды встречались два раза. Один матч завершился победой «Манчестер Юнайтед», и один раз команды сыграли вничью. Последняя встреча между этими командами состоялась в 1977 году и завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.