Аленичев: в российском финале Лиги Европы сыграли бы «Зенит» и «Краснодар»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от выступления «Зенита», «Ростова» и «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы.
«Все с нетерпением ждут старта этого турнира. Все российские болельщики будут переживать за наши команды, и я в том числе. Хочется, чтобы первые игры принесли положительный результат. При всём уважении к «Ростову» и «Краснодару», мне кажется, что у «Зенита» больше шансов дойти до финала. Если представить, что это будет российский финал, то в нём, скорее всего, встретятся «Зенит» и «Краснодар», ведь «быки» – одна из самых играющих команд в России», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.